Uns 100 partidaris de Maduro protesten davant del Consolat d'Estats Units a Barcelona

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -
Unes 100 persones s'han concentrat aquest diumenge al matí davant del Consolat d'Estats Units a Barcelona contra la detenció del ja ex-president de Veneçuela Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores.
Un portaveu que ha llegit el manifest dels concentrats ha afirmat que "el segrest de Nicolás Maduro crea un precedent molt perillós per a la pau. Exigim la seva immediata llibertat i portar a Donald Trump als tribunals internacionals".
També ha tildat de "abusiu i imperialista" el desplegament de l'Exèrcit nord-americà.
Els concentrats han portat cartells a favor de Maduro i en contra de Netanyahu i de l'OTAN, a més d'una pancarta que exigia "acció i solidaritat" internacional per Palestina.
També han onejat banderes de Veneçuela, Cuba, Palestina, Uruguai i Perú.