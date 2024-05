La Universitat de Barcelona trenca relacions amb institucions israelianes per la guerra a Gaza

Suspèn cautelarment qualsevol acord amb organitzacions que puguin estar vinculades al conflicte



BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona (UB) ha decidit amb 28 vots a favor, cinc en contra i tres abstencions trencar tota relació amb institucions israelianes per la situació a Gaza, i també ha suspès de manera cautelar els convenis que hi hagi amb qualsevol organització vinculada presumptament al conflicte.

"No s'establiran convenis amb institucions israelianes fins que les condicions a la zona de Gaza garanteixi una situació de pau absoluta i respecti els drets humans", ha anunciat el Consell de Govern de la universitat en un comunicat, després d'haver-se reunit en la tarda d'aquest dimecres.

La decisió arriba dies després que el claustre de la UB aprovés el 8 de maig una moció de l'entitat Universitats per Palestina i del Grup Palestí UB demanant la ruptura de relacions institucionals i acadèmiques amb institucions israelianes en solidaritat amb Palestina.

UNIVERSITAT DE TEL-AVIV

Per garantir la ruptura de relacions, la universitat ha dit que activarà tots els mecanismes necessaris per trencar de manera "immediata i indefinida" el marc de col·laboració que actualment té la UB amb la Universitat de Tel-Aviv.

Respecte a la cancel·lació d'acords i convenis de la UB amb empreses vinculades presumptament amb el conflicte, sobre una llista que va detallar recentment Universitats per Palestina, el consell de govern de la UB ha decidit "assumir la suspensió cautelar" de tots els acords amb aquestes organitzacions.

No obstant això, la universitat ha matisat que ara s'haurà de fer un estudi per verificar cas per cas els convenis i les entitats assenyalades per Universitats per Palestina per saber si es manté una suspensió de relacions permanent amb cadascuna d'elles, i eventualment sumar més organitzacions a la llista.

La UB ha remarcat que actualment no té cap proveïdor israelià en les seves relacions acadèmiques i institucionals: "Així continuarà sent fins a l'obtenció de garanties per a la pau i de respecte als drets humans", ha expressat.

Així mateix, l'equip de govern ha demanat a la Unió Europea que bloquegi "immediatament i cautelar" tota participació d'institucions israelianes en projectes finançats per fons europeus i, fins que no es prengui aquesta decisió, la UB sortirà de tot esdeveniment acadèmic o institucional en el qual estigui alguna institució d'Israel.