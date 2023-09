Units per Avançar demana que el diàleg per formar govern s'emmarqui en la Constitució

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

Units per Avançar ha demanat aquest diumenge que el diàleg per a la formació del Govern d'Espanya "no ha de tenir més límits que els establerts pel marc constitucional que, sens dubte, permet interpretacions obertes del text del 1978".

En un manifest per la Diada de l'11 de setembre, el partit ha instat a mantenir converses dins de la llei: "Sent la legalitat el terreny de joc en el qual ens hem de moure".

El partit ha animat els agents polítics a recórrer el camí del diàleg "orientat al bé comú i a deixar a part interessos partidistes".

També ha celebrat "normalitzar l'ús del català en les cambres parlamentàries espanyola i europea, no sense assenyalar l'immens repte de garantir-ne l'ús social".

Units per Avançar ha reclamat "més compromís i obertura al diàleg orientat a l'acord en el Govern", el qual ha dit textualment que se sosté sobre una base parlamentària extraordinàriament feble.

Ha resolt el manifest desitjant una "bona Diada Nacional de Catalunya."