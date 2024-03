Units per Avançar avala renovar l'aliança amb el PSC per a les eleccions catalanes

Defensen "la necessitat de tancar files" amb la candidatura d'Illa

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El Consell Nacional d'Units per Avançar ha avalat per unanimitat renovar l'aliança amb el PSC per a les eleccions catalanes del 12 de maig, en una reunió extraordinària de la formació.

Units ha valorat positivament la tasca conjunta amb els socialistes en l'última legislatura i ha constatat "la necessitat de tancar files" amb la candidatura del líder i candidat del PSC, Salvador Illa, informa el partit en un comunicat aquest dimarts.

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha definit la llista encapçalada per Illa com "l'única opció capaç de superar el procés i d'obrir una nova etapa per a Catalunya".

"Ens juguem tornar a l'inici del procés o mirar al futur, obrint una nova etapa presidida per la cohesió social", ha reivindicat Espadaler.

Per la formació, els principals reptes per a aquesta legislatura seran les polítiques d'educació, sanitat, habitatge i seguretat, matèries que el secretari general ha assenyalat com "fracassos dels governs independentistes".

Espadaler ha apuntat que les eleccions catalanes permetran "tornar a la política de les coses concretes, fent-la útil als interessos i necessitats de la gent".