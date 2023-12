United Airlines preveu un vol estacional diari Barcelona-San Francisco (EUA) a partir del maig

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

United Airlines preveu un vol estacional diari i sense escales entre Barcelona i San Francisco (Estats Units) a partir del 24 de maig del 2024, si obté l'aprovació del Govern central.

Serà "l'única aerolínia nord-americana" que connectarà la capital catalana amb la costa oest del país, informa l'empresa en un comunicat d'aquest dijous.

Preveu oferir 276 seients per trajecte, 50 dels quals amb llit i accés a tots els passadissos de la classe executiva, 24 de la categoria United Premium Plus i 202 en classe econòmica, dels quals 46 tindran un espai addicional per a les cames.

Ofereix un servei diari i sense escales tot l'any de Barcelona a Nova York/Newark i un altre estacional de Chicago a Washington Dulles, i a mitjans de febrer hi haurà un vol estacional Barcelona-Washington DC.

MÀLAGA-NOVA YORK

United Airlines ha xifrat en un 30% l'increment de la seva oferta per al 2024, ja que també augmentarà el servei entre Màlaga i Nova York/Newark de tres vegades per setmana a un diari.

El 'country sales manager' per a Espanya, Antonio de Toro, ha dit que "per a l'estiu del 2024, United operarà la seva oferta transatlàntica més important fins avui".