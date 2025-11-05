Unitat d'Aran exigeix la dimissió de l'alcalde de Naut Aran (Lleida), condemnat per abús sexual

LLEIDA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Unitat d'Aran, partit de la Vall d'Aran (Lleida) vinculat al PSC, ha exigit aquest dimarts la "dimissió immediata" de l'alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela (Convergència Democràtica Aranesa), condemnat en un judici de conformitat pel jutjat penal número 3 de Lleida per un delicte d'abús sexual després d'assetjar una jove i aixecar-li la faldilla en una discoteca de Vielha el 2022.
En un comunicat, han qualificat d'incompatible la seva continuïtat com a càrrec públic davant uns actes "d'una gravetat extrema" i han demanat al partit de l'alcalde que l'insti a dimitir i que el destitueixi dels càrrecs orgànics i de la presidència del partit.
Han traslladat el seu suport a la víctima i han condemnat els fets, i han reclamat preservar "la dignitat institucional i el respecte a les institucions araneses i a la ciutadania" davant l'actitud de l'alcalde, que ha estat condemnat a pagar una una multa de 3.200 euros i indemnitzar la víctima, però que ha descartat dimitir.