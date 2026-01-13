UP xifra en 63 milions les pèrdues del sector després de la PPA a Catalunya

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha xifrat en 63 milions d'euros les pèrdues dels productors del sector porcí a Catalunya des de l'inici del brot de pesta porcina africana (PPA) a finals de novembre, juntament amb una caiguda del 15% del mercat d'exportació.
Així ho ha explicat aquest dimarts el responsable del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, en una roda de premsa per fer balanç de l'exercici 2025, en la qual ha destacat que les diferents baixades de preu del quilo de porc des de l'esclat del virus han llastrat l'evolució de l'exercici.
En termes generals, el preu per quilo s'ha reduït en 26 cèntims des de finals de novembre, la qual cosa, calculat respecte al pes mitjà per porc el 2025, que ha estat de 122 quilos, suposa pèrdues en un mes de 63 milions d'euros.
El sector ha tancat l'exercici en positiu, amb un marge de benefici de prop de 26 euros per animal, incloent la caiguda del preu per la PPA, la qual cosa, malgrat mantenir-se en números negres, suposa una caiguda del 40% respecte als dos anys anteriors.
De cara al 2026, Saltiveri ha valorat que serà un any complicat i "tot el benefici del 2025, i fins i tot més, se l'emportarà la PPA", i ha alertat que, com que encara no s'ha registrat l'últim cas positiu, es poden multiplicar per dotze els mesos per aixecar totes les restriccions.