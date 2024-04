Unió de Pagesos veu les mesures del Govern "en bona línia" però insuficients

BARCELONA, 4 abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat agrícola Unió de Pagesos ha considerat que les mesures del Govern davant les exigències del sector "van en bona línia però són insuficients", segons un comunicat d'aquest dijous recollit per Europa Press.

Ha valorat positivament la simplificació i flexibilització dels ajuts i les assegurances agràries, el manteniment de mesures fiscals i el reforç del control a productes importats de fora de la Unió Europea.

No obstant això, ha qualificat d'insuficient la flexibilització de terminis i reducció de la burocràcia i les mesures de finançament impulsades el 223 per fer front a la sequera i els costos: "No ha repercutit adequadament en els preus percebuts per l'agricultura".

Ha opinat que l'executiu espanyol no adopta "una clara oposició" als acords amb països de fora de la UE i que --en les seves paraules-- únicament es compromet a defensar les clàusules mirall en la negociació.

El ministre d'Agricultura, José Luis Planas, va presentar 43 mesures, de les quals Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA) va ser la primera de les organitzacions agràries a acceptar-les, aquest dimecres.