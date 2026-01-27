La Unió de Pagesos valora positivament el sector avícola malgrat la grip aviària

Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La Unió de Pagesos ha valorat positivament la situació actual del sector avícola malgrat l'impacte de la grip aviària, en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat ha explicat que el preu mitjà anual del pollastre va augmentar entre un 1% i un 3% interanual el 2025, mentre que el dels ous es va incrementar en totes les classes.
Ha recordat que el passat 24 de desembre es va detectar la grip aviària en una granja de la comarca de l'Urgell (Lleida) i l'1 de gener en una altra del Pla d'Urgell (Lleida), per la qual cosa van haver de sacrificar 244.000 gallines i establir zones de protecció que afecten 62 explotacions fins a l'11 de febrer.
D'altra banda, ha detallat que, actualment, hi ha 1.647 granges d'aus a Catalunya, un 3,5% menys que fa un any, i ha assenyalat la tendència de concentració de la producció a les granges més grans.
A més, ha lamentat que l'obligació de declarar les millors tècniques disponibles (MTD) aplicades el 2025 a través d'una nova eina informàtica abans del 31 de març "implica més burocràcia i dificultats tècniques" en la comunicació de dades en els terminis establerts.