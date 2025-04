Unió de Pagesos valora l'"agilitat" del Govern en la gestió de les pèrdues agràries

El sindicat demana una extensió de les pòlisses de l'Agroseguro

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha valorat l'"agilitat" del Govern en la gestió de les pèrdues agràries després de la calamarsada d'aquest dissabte a les comarques de Lleida, part de Tarragona i Terres de l'Ebre (Tarragona), amb més de 40.000 hectàrees afectades, segons la Generalitat de Catalunya.

Ho ha dit la coordinadora nacional del sindicat, Raquel Serrat, en declaracions a Europa Press aquest diumenge després de reunir-se a Torres de Segre (Lleida) amb la Conselleria d'Agricultura i altres organitzacions del sector.

Serrat ha explicat que a la reunió s'han abordat mesures a curt termini, com els peritatges finca per finca i la convocatòria del sector a una Taula Agrària a finals d'aquesta setmana que ve, i ajudes a llarg termini, com la instal·lació de malles protectores.

Així mateix, ha afirmat que el sindicat ha demanat al Govern que intervingui a l'Agroseguro, que gestiona les assegurances de les collites, perquè es puguin estendre les pòlisses, ja que per les gelades de 2022 i 2023 moltes finques només tenen entre un 30% i un 40% de collita assegurada.

Unió de Pagesos ha xifrat en unes 50.000 hectàrees els cultius afectats: 12.000 o 13.000 corresponen a les hectàrees de cultius amb arbres fruiters, amb danys en el 100% de les collites, mentre que unes 40.000 hectàrees són de cereals i farratges, amb afectacions d'entre el 10% i el 40%.

El responsable de fruita dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, ha alertat que això suposa una disminució del 70% en el valor comercial de la fruita, ja que el preu podria baixar en aquesta proporció, en declaracions a Europa Press.

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha apuntat al fet que la Generalitat pacti amb les organitzacions agràries un paquet de mesures "urgents" per afrontar les pèrdues i ha demanat unitat per mobilitzar recursos i una resposta conjunta.