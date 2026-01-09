Unió de Pagesos trasllada a Ordeig "el lamentable paper" del Govern al pacte UE-Mercosur

LLEIDA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Representants d'Unió de Pagesos han traslladat al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, "el lamentable paper de l'Estat espanyol en la defensa de l'agricultura europea davant la signatura del tractat de Mercosur", informa en un comunicat aquest divendres.
Ho ha fet en el marc d'una reunió bilateral que s'ha celebrat a Lleida, en la qual han lamentat la competència deslleial que "comportaran les importacions sense les mateixes exigències que la producció europea".
D'altra banda, l'organització ha explicat que Ordeig s'ha compromès a publicar durant el gener les bases de les ajudes de la cooperació per al relleu generacional.
També ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i Ordeig s'impliquin per "revertir el nou sistema que la Seguretat Social ha imposat a l'agricultura".
REDUCCIONS EN LES PRESTACIONS
Ha assenyalat que aquest sistema comportarà reduccions de les prestacions de viduïtat, incapacitat temporal i permanent i jubilació d'entre el 32% i el 44%.
Per la seva banda, en una nota a la xarxa 'X', Ordeig ha assegurat que el seu departament continua treballant "braç a braç amb les organitzacions agràries per simplificar l'Administració, garantir la viabilitat del sector agroalimentari i enfortir la sobirania alimentària de Catalunya".