Unió de Pagesos recorre l'ampliació de la Zepa del Delta del Llobregat (Barcelona)

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha presentat un recurs de reposició contra l'anterior Govern d'ERC que preveu la modificació de la delimitació de la Zona d'Especial de Protecció per a les Aus (Zepa) del Delta del Llobregat (Barcelona).

El sindicat considera que l'ampliació de la Zepa "és nul·la de ple dret" per no haver tramitat una anàlisi d'afectacions agràries, com estableix la Llei d'espais agraris, en tractar-se d'una modificació del Pla territorial sectorial del Pla d'Espais d'Interès Natural, informa en un comunicat aquest dilluns.

També troba a faltar "estudis complets basats en el mètode científic", com estableixen la Llei d'espais naturals, i la del patrimoni natural i de la biodiversitat, com a transposició de les normes europees relatives a la conservació de les aus silvestres.

Per al sindicat, tot això "vulnera l'establert en l'article 103 de la Constitució espanyola, que inclou que l'Administració Pública serveix amb objectivitat als interessos generals".

El sindicat espera que el recurs serveixi perquè el nou Govern rectifiqui doncs, en cas contrari, interposarà un contenciós administratiu davant de la Justícia.