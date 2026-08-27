Unió de Pagesos reclama tornar a reduir l'IVA del gasoil agrícola al 10%

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha demanat al Govern espanyol tornar a aplicar l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) reduït del 10% en el gasoil d'ús agrícola per fer front a l'encariment dels carburants, explica en un comunicat aquest dijous.
Ha recordat que des de l'1 de juliol aquest impost a tornat a la taxa del 21% habitual, un fet que "en bona part ha neutralitzat l'efecte dels descomptes directes sobre el preu final davant de l'Agència Tributària".
També ha afegit que els carburants són una "eina indispensable" per al treball diari del camp i, per tant, per a l'obtenció d'aliments de qualitat, proximitat i de temporada per al gruix de la ciutadania.