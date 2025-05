UP reclama que la sobrepoblació de fauna a Lleida sigui una "prioritat de país"

LLEIDA 13 maig (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha reclamat a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat que es consideri la sobrepoblació de fauna a Lleida com una "prioritat de país", en un comunicat aquest dimarts.

Ha demanat al Govern que "desplegui els recursos materials i humans necessaris per fer front" a aquesta situació per evitar, textualment, més danys als agricultors.

El sindicat ha assenyalat que la primavera és el moment en el qual molts cultius comencen el seu cicle, per la qual cosa "els danys causats per l'excés de fauna poden tenir conseqüències més greus per als pagesos".