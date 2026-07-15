Unió de Pagesos preveu que la fruita dolça tingui una grandària inferior per la calor

LLEIDA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos preveu que la fruita dolça collida durant aquesta temporada sigui d'una grandària inferior a l'habitual a causa de la calor i una reducció de la producció, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha explicat en una roda de premsa en la qual ha participat el responsable de Sectors Vegetals del sindicat, Jaume Gardeñes; el responsable de Fruita Dolça, Narcís Poch, i la responsable de Temporers, Carol Aixut.
Han explicat que les estimacions passen per una reducció dels preus de fins al 40% respecte a la temporada anterior.
L'organització també ha apuntat que la temporada es veurà afectada per l'augment del 25% en els costos de producció, que augmenten el preu en entre 8 i 10 cèntims per quilo.
Ha afegit que aquests dos factors provocaran que en alguns dels cultius i varietats més afectats --com el préssec i la nectarina-- "algunes finques no podran arribar a cobrir les despeses de la campanya".