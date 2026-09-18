Unió de Pagesos preveu una campanya de l'oli a la baixa per la sequera i la calor

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos preveu una campanya de l'oli a la baixa per la sequera i les altes temperatures, amb pèrdues de fins al 95% en l'olivar de secà si la climatologia no millora, ja que la calor i la manca de pluges han provocat la caiguda de bona part de les olives.
El sindicat assegura que la situació es podria agreujar si no plou durant els pròxims 15 dies, sobretot a les zones de secà de l'Alt Camp, el Tarragonès, l'Urgell, la Segarra, la Ribera d'Ebre, les Garrigues i la Terra Alta, on es podria perdre pràcticament tota la collita, informa en un comunicat aquest divendres.
Per això, reclama que aquesta situació es tingui en compte a l'hora d'abordar les mesures de suport al sector.