Unió de Pagesos preveu una campanya de l'avellana amb una collita "extremadament baixa"

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha apuntat que la campanya de la collita d'avellana d'enguany serà "extremadament baixa" per la sequera i la manca d'eines de control de les plagues, en un comunicat aquest dijous.

El sindicat ha xifrat per sobre dels tres euros per quilo amb closca el preu mínim "per garantir la sostenibilitat del cultiu" dels avellaners.

L'organització ha reclamat a les administracions que s'impliquin per "treballar pel futur econòmic i productiu del sector" i ha lamentat que els pagesos només disposen de 12 matèries actives per fer els tractaments de control de plagues i malalties.

D'altra banda, el sindicat ha assenyalat que les produccions de garrofa i d'ametlla també han tingut un any de baixa producció, especialment a les zones de secà.

Ha lamentat que en el cas de la garrofa la situació empitjora a causa dels "constants robatoris" que pateixen les explotacions.