Unió de Pagesos presenta al·legacions a 43 projectes de parcs fotovoltaics i eòlics catalans el 2025

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha presentat al·legacions a 43 projectes d'energies renovables durant el 2025, dels quals 38 solars i 5 eòlics (dos d'aquests últims aquest gener), amb l'objectiu de preservar el sòl agrari, segons ha informat en un comunicat aquest dijous.
L'organització agrària sosté que aquestes iniciatives "no incorporaven tota la informació sobre afectacions agràries, com preveu la llei dels espais agraris".
Quant als parcs solars, les al·legacions corresponen a 36 projectes que afecten 492 hectàrees d'un total de 100 projectes que han estat en informació pública tramitats pel Govern, i també a dos tramitats per l'Estat i que suposen 115 hectàrees.
Entre els 36 projectes del Govern, tres parcs estan situats a l'àrea metropolitana de Barcelona, 8 a les Terres de l'Ebre (Tarragona), 4 al Camp de Tarragona; 3 a les comarques centrals, 5 a les comarques gironines i 14 a la Plana de Lleida, mentre que els dos estatals se situen a Girona i a la Terra Alta (Tarragona).
Quant als parcs eòlics, el sindicat ha presentat al·legacions a cinc dels tramitats per la Generalitat, un dels quals al Baix Camp (Tarragona) i quatre a l'Alt Empordà (Girona).