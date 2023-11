Unió de Pagesos insta a "reconsiderar" el sistema d'ajuts per la sequera a les vinyes

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos ha demanat a la Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat que "reconsideri el sistema" d'ajuts per la sequera a les explotacions de vinyes, informa en un comunicat d'aquest divendres.

Ha criticat l'existència d'un únic mòdul de producció per al conjunt de Catalunya, ja que a parer seu el sistema d'assegurances agràries comporta una diversitat molt gran de capitals assegurats per hectàrea: "Portaria a situacions no desitjades".

Ha optat per fer servir una fórmula d'"import d'ajut únic per hectàrea", que segons ells simplificaria els tràmits dels ajuts a totes les parts i garantiria l'ús efectiu del pressupost previst.