Unió de Pagesos insta a reclamar judicialment la indemnització pels "abusos" de la indústria lletera

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos ha instat els ramaders a reclamar judicialment la indemnització pels "abusos" de la indústria lletera després que l'Audiència Nacional ha confirmat que vuit empreses i dues associacions van formar un càrtel.

Segons un comunicat de l'entitat d'aquest divendres, una explotació de 100 animals "podria reclamar en concepte de danys i perjudicis entre 25.000 i 35.000 euros per any de producció" entre el 2000 i 2013.

Ha acusat la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) de "falta de diligència" i ha advertit que algunes multes s'hauran de tornar a calcular a la baixa perquè alguns períodes ja han prescrit.

El sindicat ha destacat la "vulnerabilitat del sector" per l'augment de costos i la sequera, i ha reiterat que no reben un preu just per la llet, en les seves paraules.

Ha reclamat un "canvi estructural en el sistema" que garanteixi el compliment de la legislació i repartir de manera equitativa el valor afegit entre els agents de la cadena de valor de la llet.