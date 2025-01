Unió de Pagesos fa un "balanç positiu" del sector porcí català el 2024

LLEIDA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha fet un "balanç positiu" de l'estat del sector porcí català el 2024, amb una mitjana de preu del porc d'1,722 euros el quilo viu a Mercolleida, informa en un comunicat aquest divendres.

Ho han explicat en una roda de premsa el responsable del sector Porcí del sindicat, Rossend Saltiveri; el responsable de Sectors Ramaders, Jordi Armengol, i el membre de la sectorial de Porcí, Josep M. Cortasa.

Aquest balanç positiu es dona malgrat la reducció del 8,6% del preu de venda net respecte al 2023, que va tancar amb un preu mitjà d'1,869 euros el quilo viu.

El sindicat ha explicat que el motiu del "manteniment de l'alt nivell de preu" és l'oferta inferior a Espanya i altres països europeus respecte a anys anteriors, amb comportaments similars als països productors europeus.

Per la seva banda, els costos de producció van ser d'1,34 euros el quilo viu, un 12% menys, pel descens en el preu dels pinsos, per la qual cosa els propietaris dels porcs que crien i engreixen a Catalunya van guanyar una mitjana de 42,79 euros per cada animal el 2024.