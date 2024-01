Unió de Pagesos exigeix celeritat en el pagament dels ajuts de la PAC i per la sequera

BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos ha exigit celeritat al Govern central i a la Generalitat en el pagament dels ajuts contemplats en la política agrària comuna (PAC) i en les "promeses" als herbacis per la sequera.

En un comunicat d'aquest dilluns, assegura que els cultius d'hivern estan en risc per la persistència de la sequera i l'acció de la fauna.

També ha criticat que els pagesos tampoc no han percebut els ajuts per fer "més i millor" la seva tasca per al medi ambient, com la rotació de cultius o la creació d'espais de biodiversitat.