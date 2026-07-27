Unió de Pagesos demana una "revisió urgent" de les assegurances agràries pel canvi climàtic

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha demanat una "revisió urgent" de les assegurances agràries perquè s'hi incorporin els nous riscos derivats del canvi climàtic i garanteixin una cobertura adequada dels cultius en episodis meteorològics extrems.
"Lluny de ser excepcionals, s'estan convertint en una realitat habitual per al sector agrari", informa el sindicat en un comunicat aquest dilluns.
Per Unió de Pagesos, les cobertures actuals són "massa rígides, han quedat obsoletes" i no contemplen danys que són cada vegada més habituals i que provoquen importants pèrdues econòmiques als productors.
En aquest sentit, el sindicat posa d'exemple el cas de l'arròs, ja que aquest cap de setmana un episodi de vent recalentat ha provocat l'aparició "d'espigues blanques que ja es poden donar per perdudes" al delta de l'Ebre (Tarragona).
Un dany que "continua sense estar reconegut com a assegurable, tot i que provoca pèrdues molt importants", critica l'entitat.
Un altre cultiu pel qual es reclama la revisió de l'assegurança és el del blat de moro, que també pateix de manera important els cops de calor, comportant una forta disminució de la producció.