Unió de Pagesos demana recursos d'acollida i formació per als 500.000 migrants que regularitzarà Espanya

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha valorat positivament la regularització extraordinària de més de 500.000 migrants anunciada pel Govern central i ha reclamat que s'habilitin recursos per a l'acollida, atenció i acompanyament de les persones que vulguin treballar en les campanyes agràries, com també mecanismes de capacitació.
El sindicat ha assegurat que la "contractació de proximitat" que permetrà aquesta mesura, amb la incorporació al mercat laboral de persones que ja resideixen al país, afavoreix el desenvolupament territorial i la millora en la gestió de les campanyes agràries, informa en un comunicat aquest dimarts.
No obstant això, alerta que perquè el procés es pugui dur a terme correctament és imprescindible que s'agilitzin els tràmits de regularització perquè siguin efectius per a la següent campanya agrària, alhora que reclama que "s'incentivi, es defensi i simplifiqui el procés de contractació per part de la pagesia".
L'organització agrària ha recordat que la recent normativa laboral "ha suposat tot un seguit de traves administratives, burocràtiques i sobrecostos", que no ha tingut en compte la singularitat del sector agrari i ha afectat especialment el pagès petit i mitjà.
Així mateix, ha anunciat que farà arribar a les administracions competents propostes per a la millora de la normativa laboral que beneficiarien la pagesia, i demanarà "agilitat" per no deixar les persones que passaran a estar en situació regular sense les eines per accedir a una feina.