Unió de Pagesos demana la nul·litat de 14 projectes eòlics i fotovoltaics

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha entregat 14 recursos d'alçada per demanar la nul·litat de 14 projectes eòlics i fotovoltaics que ja han estat autoritzats per la Direcció General d'Energia de la Generalitat.

En un comunicat aquest dimarts, el sindicat ha justificat els recursos per la no adequació de l'anàlisi d'afectacions agràries a la Llei 3/2019 d'espais agraris i per l'omissió de "la responsabilitat" de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural d'incloure un informe preceptiu sobre l'anàlisi d'afectacions agràries.

L'entitat ha explicat que, si la Generalitat no frena els projectes d'energia verda, portarà els projectes a la via judicial.

Unió de Pagesos ha presentat al·legacions a 33 dels 68 projectes de parcs fotovoltaics tramitats a Catalunya aquest any, que equivalen al 82% de la superfície total.

El 2022 es van mostrar contraris a 45 projectes fotovoltaics dels 81 que es van presentar i als sis projectes eòlics que van estar en informació pública.