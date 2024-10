UP demana mesures "per garantir la mà d'obra" en les campanyes agràries

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha demanat a la Generalitat "les mesures necessàries per garantir la mà d'obra" que necessiten els agricultors per afrontar la següent campanya agrària.

En un comunicat aquest dijous, s'ha decantat per tenir "mecanismes per a autoritzacions excepcionals de treball per a persones en situació irregular lligades a ofertes de treball".

Pel sindicat, "cal agilitzar el sistema de cites per a renovacions i consultes" a Estrangeria, a més de disposar de recursos per a l'acolliment i la formació dels treballadors.

Ha proposat mantenir la convocatòria dels ajuts de proximitat per als pagesos que contracten persones inscrites en el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i que abastin tot l'any natural perquè tots els sectors hi puguin accedir.

El sindicat també ha reclamat un sistema de contractació més àgil per als pagesos i traslladarà les seves propostes a les conselleries d'Agricultura, Empresa i Treball i Drets Socials.