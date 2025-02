Unió de Pagesos demana a la Generalitat que la vacuna contra la llengua blava sigui voluntària

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat agrari Unió de Pagesos ha demanat a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat que la vacuna contra la llengua blava sigui voluntària, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.

El sindicat ha subratllat que no està en contra de vaccinar contra la llengua blava sinó de l'obligatorietat, ja que la voluntarietat permet no vacunar espècies sensibles als seus efectes adversos.

La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet entre animals a través d'un vector i no per contacte directe: es transmet mitjançant espècies de mosquit, però no afecta les persones.