Unió de Pagesos demana "coherència" al Govern en la priorització dels ajuts agraris

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha demanat "coherència" al Departament d'Agricultura de la Generalitat a l'hora d'aclarir quins àmbits prioritzar en les línies d'ajuts al sector primari, informa en un comunicat aquest divendres.
Segons el sindicat, la Conselleria posa el focus en les explotacions ecològiques en els ajuts al desenvolupament rural, mentre que la direcció general "fa tot el contrari" i se centra en ajuts a la modernització i per a la lluita i mitigació del canvi climàtic.
Per això, reclama al Govern que "no es boicotegi el sector des d'una altra direcció general del propi Departament" si aprova un Pla d'Acció en què la principal mesura són els ajuts al desenvolupament rural i a la sostenibilitat per fer producció ecològica.
No obstant això, UP valora positivament altres aspectes relacionats amb els ajuts a la producció agrària ecològica, com la millora del 40% en els ajuts al sector oví i caprí ecològic.
Ha celebrat que la proposta d'ajuts del Govern "recull, parcialment, la proposta de millora presentada pel sindicat".