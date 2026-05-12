Unió de Pagesos critica la "manca d'acció" del Govern davant la crisi del sector cunícola

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos (UP) ha criticat "la manca d'acció i resposta" per part del Departament d'Agricultura davant la situació que travessa el sector cunícola, i avisa que moltes granges corren el risc de tancar.
El sindicat recorda que l'11 de març, durant la Taula Sectorial del conill, la directora d'Agricultura i Ramaderia "es va comprometre a impulsar un pla d'acció específic per al sector i convocar una reunió en el termini d'un o dos mesos per començar a treballar", informa el sindicat en un comunicat aquest dimarts.
Dos mesos després, el sindicat adverteix que no hi ha hagut "cap convocatòria ni cap avenç", per la qual cosa exigeix al Departament que actuï amb urgència, que convoqui de manera immediata el sector i engegui un pla d'acció amb mesures concretes i prou recursos per garantir la viabilitat del sector.
UP afirma que el nombre d'explotacions ha caigut un 65% entre 2014 i 2025, mentre que el cens de bestiar s'ha reduït un 60%; la producció "també s'ha desplomat", ja que el sacrifici de conills ha baixat un 69% i la producció de carn en canal, gairebé un 69% en el mateix període.
Paral·lelament, el consum domèstic "continua en reculada", ja que ha passat de 14 milions de quilos consumits el 2014 a 5,4 milions el 2025, tot això acompanyat d'un augment dels costos de producció, especialment pels pinsos i l'energia, situació que ha portat al tancament de moltes explotacions, segons UP.