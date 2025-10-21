Unió de Pagesos critica "la mala gestió del Govern" en la DNC i demana més vacunes

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha criticat "la falta de prevenció i la mala gestió del Govern" en els casos de dermatosi nodular contagiosa (DNC) a Catalunya i ha reclamat que s'intensifiqui la campanya de vacunació, en un comunicat aquest dimarts.
L'organització ha subratllat la "preparació nul·la" per fer front a la malaltia malgrat els casos que va hi haver a França.
Entre les propostes d'Unió de Pagesos per millorar la gestió de la malaltia hi ha establir una normativa flexible i eficaç "que s'adapti a la realitat de cada moment".
També ha demanat impulsar una vacunació d'emergència àmplia i en un "àrea suficientment extensa", fixar barems per a indemnitzacions ajustades a la realitat del mercat i incorporar la DNC en el pla de vigilància de fauna salvatge.
Unió de Pagesos ha lamentat els "retards constants" en l'arribada de vacunes i, textualment, la falta de comunicacions fluïdes i transparents per part de l'administració.