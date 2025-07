Unió de Pagesos critica l'"infrafinançament" en la gestió dels boscos privats

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha criticat l'"infrafinançament" en la gestió dels boscos privats anunciada per la Generalitat en el pla de xoc per recuperar les zones forestals cremades, i exposa que preveu destinar menys d'un euro per hectàrea malgrat que representen un 77% de la massa forestal de Catalunya.

El sindicat sosté que malgrat que el pla és necessari i que les mesures que inclou són les habituals en aquests casos, es tracta d'una iniciativa que "no aborda de manera estructural les carències que arrossega la gestió forestal a Catalunya", segons informa en un comunicat aquest divendres.

Així mateix, considera que l'anunci de noves unitats i ajudes destinades a l'extinció no serà eficaç "sense una aposta decidida per la gestió forestal sostenible i sense prioritzar el pressupost en la prevenció".

Per això, Unió de Pagesos reclama al Govern un "increment urgent" del pressupost destinat a la gestió forestal sostenible de boscos de titularitat privada a fi de, textualment, evitar que es repeteixi l'elevat nombre d'hectàrees cremades en els últims incendis al territori.

També ha instat a seguir les indicacions del cos de Bombers quan aquests incidents es produeixin i activar el sector forestal perquè en cas contrari "cada any, inevitablement, es continuarà perdent paisatge i biodiversitat".