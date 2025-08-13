Unió de Pagesos critica al Govern la seva "cessió" a les pressions dels caçadors

Concentració de tractors a Girona i La Seu (Lleida) per demanar una gestió eficaç de la fauna
La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha criticat al Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat la seva "cessió" a les pressions dels caçadors, que, a judici seu, van en detriment d'una gestió eficaç de la fauna salvatge al territori.
Ho ha dit en una atenció als mitjans a Girona en el marc de les mobilitzacions que s'han celebrat aquest dimecres davant de la seu de la Generalitat a Girona i davant de la seu dels Serveis Territorials d'Agricultura de l'Alt Pirineu i l'Aran, a La Seu d'Urgell (Lleida), per reclamar el control poblacional de la fauna.
En el cas de Girona, la protesta ha estat recolzada per mig centenar de persones i per una vintena de tractors.
Serrat ha recordat que l'any passat el Govern va aprovar un decret llei que incloïa mesures proposades pel sindicat per regular el control de la sobrepoblació d'espècies cinegètiques quan aquestes causen greus problemes per al sector agrari i que contempla que en aquests casos "els pagesos puguin defensar les seves terres".
En aquest sentit, Unió de Pagesos demanava la substitució de la Llei de caça estatal, del 1970, que considerava "obsoleta i que no dona resposta als problemes actuals de sobrepoblació, que impliquen un nivell de danys insostenible".
CRÍTIQUES Al DEPARTAMENT
No obstant això, Serrat ha subratllat que la norma no s'està complint: "Actualment hi ha dos plans de control aprovats: un a la Plana de Lleida pel conill i un altre a Rocacorba (Girona) pel senglar, i en el segon cas es van retirar els permisos perquè el Departament va cedir a les pressions dels caçadors", ha criticat.
"Hi ha caçadors que són conscients de la problemàtica i fan molt bé la seva feina, però uns altres només prioritzen els seus interessos d'oci i interessos econòmics. Quan el Departament cedeix a aquestes pressions, els qui patim els danys som nosaltres", ha lamentat Serrat.