Unió de Pagesos critica que els plans de control de fauna arriben amb retard

BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha criticat que els primers plans de control poblacional de fauna del Departament d'Agricultura de la Generalitat "arriben amb un any de retard", des de l'aprovació del Decret Llei 5/2024, que fixa mesures urgents per al sector agrari davant la sequera i altres aspectes econòmics i administratius.

En un comunicat aquest dimecres, el sindicat recorda que s'ha elaborat un pla per al conill a la plana de Lleida, anunciat dilluns passat, i un altre per al senglar al massís de Rocacorba (Girona), que es presentarà aquest dijous.

En vista d'aquesta situació, Unió de Pagesos exigeix que aquests dos primers plans de control poblacional de fauna s'apliquin "amb la màxima diligència" per reduir la densitat necessària i prevenir els danys en l'agricultura.

També reclama que s'acceleri la posada en marxa del formulari telemàtic mitjançant el qual les explotacions afectades de Catalunya puguin indicar directament els danys que pateixen.

El sindicat aprova la línia d'ajuts per a mecanismes de protecció de cultius, però retreu que "encara no s'hagi resolt la situació de la ramaderia que va quedar exclosa de l'ajut als protectors d'arbres per evitar els danys dels conills del 2023".