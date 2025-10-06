Unió de Pagesos creu que el Govern hauria d'haver actuat "de manera preventiva" contra la DNC

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos creu que el Govern de la Generalitat hauria d'haver actuat "de manera preventiva" contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), malgrat el compromís de la Conselleria d'Agricultura per vacunar el bestiar afectat i minimitzar riscos, informa el sindicat en un comunicat.
L'entitat considera que Agricultura "ja havia d'estar preparada per la possibilitat que sorgís un cas positiu a Catalunya tenint en compte que, com va avisar Unió de Pagesos, al juny se n'havien declarat 67 focus a França i 47 a Itàlia".
Quant al comitè de veterinaris i científics experts que ha engegat la Conselleria, el sindicat recorda que "ja havia demanat crear-la fa mesos i que no hauria d'actuar només en casos d'urgència com el d'ara sinó de manera permanent".
Unió de Pagesos també està treballant per aconseguir unes "indemnitzacions justes" tant per a la granja afectada directament per la DNC com per a les que se situen al radi d'afectació.
Així mateix, ha demanat als ramaders de boví que limitin la mobilitat en la mesura del possible mentre es mantingui el cas positiu, que és el primer a l'Estat, i que també engeguin mesures d'autoprotecció a les explotacions.