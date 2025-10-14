Unió de Pagesos celebra el decret del Govern sobre mesures de suport agrari i forestal

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha celebrat que el Govern de la Generalitat hagi aprovat el decret llei de mesures urgents de suport agrari i forestal aquest dimarts tot i que, a parer seu, aquestes mesures només són un primer pas en la bona direcció i "en cap cas es contemplen totes les necessàries per resoldre el conjunt de reptes i desafiaments de la pagesia".
L'entitat ha afirmat que aquest decret compleix una de les seves demandes, amb la reducció de l'impost de successió, donació o transmissió patrimonial, d'un 95% per a la pagesia professional, i d'un 99% per a la pagesia jove professional, informa el sindicat en un comunicat.
L'aplicació d'aquestes reduccions resol situacions generades per successions sense testament, o quan la titularitat de les explotacions està en mans de persones jurídiques que no les han heretat.
Així i tot, el sindicat també considera que aquest paquet de mesures avança "en pocs aspectes els pendents" com la desburocratització o el tractament preferent de la pagesia professional en les mesures de suport al sector.
"El Govern va lent en la resolució, ja que queden pendents moltes de les polítiques que s'han d'implementar des de Catalunya", ha afegit, i adverteix que, en cas de no avançar prou i a un ritme adequat, Unió de Pagesos haurà de plantejar una nova estratègia reivindicativa.