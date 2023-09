La Unió de Pagesos calcula pèrdues de fruita dolça de fins al 100% a diverses zones catalanes

Reclama que s'atengui la pagesia que ha perdut arbres amb ajuts a la reconversió

LLEIDA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Pagesos ha calculat pèrdues de fruita dolça de fins al 100% a diverses zones de Catalunya per la sequera, informa el sindicat aquest dissabte en un comunicat.

A la Plana de Lleida ha apuntat pèrdues d'entre el 70% i el 100% durant la collita que va de maig fins a la primera quinzena de juliol en un total de 10.000 hectàrees, a causa de les restriccions d'aigua del Canal d'Urgell i Segarra-Garrigues, i el sindicat estima pèrdues econòmiques del 70% aproximadament respecte d'una campanya normal.

Quant a les produccions de fruita dolça en aquesta zona que es recol·lecten més tard, la Unió de Pagesos ha previst que tindran unes pèrdues d'entre el 30% i el 40%.

A la comarca de l'Alt Penedès (Barcelona), ha assenyalat que la recol·lecta feta abans de juliol ha tingut pèrdues d'entre el 80% i el 100%, mentre que les parcel·les de fruita dolça seca de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) han arribat al 90% de la producció.

Al Camp de Tarragona, han afirmat que la falta d'aigua ha provocat pèrdues superiors al 60% de la producció de fruita dolça de municipis --especialment de cirerers-- de municipis com Guiamets, Margalef i Riudecanyes, que han deixat arbres morts.

AJUT UNIVERSAL

La Unió de Pagesos ha reclamat que ara s'atengui la pagesia que ha perdut els arbres a causa de la sequera amb ajuts a la reconversió de les plantacions afectades.

També ha apostat per un ajut universal a la fruita dolça, "ja que quan es dissenyen ajuts més adreçats als afectats directes, la tramitació administrativa provoca una pèrdua de recursos al sector afectat, com és el cas de les gelades del 2022 o del Filomena el 2021".

"SATURACIÓ DE MERCAT"

Segons el sindicat, el sector ha viscut durant la temporada moments de "saturació de mercat a finals de juny i principis de juliol per les males decisions de les empreses, que saturaven l'oferta de la pagesia d'aquí amb producte de fora".

Ha lamentat que de les 10.000 hectàrees afectades a la Plana de Lleida, els ajuts a la sequera per al 2023 "només han estat sol·licitats per a 178 hectàrees, insuficients per al sector".