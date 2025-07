Unió de Pagesos alerta de la tendència a la baixa del sector porcí fins al juny

LLEIDA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos ha alertat de la tendència a la baixa que va registrar el sector porcí durant el primer semestre, amb un preu mitjà a Mercolleida d'1,699 euros el quilo, per sota dels 1,755 euros el quilo d'un any enrere, en un comunicat aquest dijous.

El sindicat ha explicat que aquest descens "s'agreuja" amb un creixement del 2,2% en els costos de producció per l'augment del preu del pinso, que han elevat les despeses de producció a 1,37 euros el quilo.

De totes maneres, les exportacions porcines catalanes van arribar a les 952.900 tones, un 2,2% interanual més, amb un preu de 2.959,8 milions d'euros, un 2,1% interanual més, tot i que el preu per quilo s'ha reduït un 0,2%.

Unió de Pagesos ha destacat que Espanya s'ha mantingut sense focus de pesta porcina africana malgrat l'augment dels contagis a diversos països de la Unió Europea.

Ha recordat que actualment hi ha focus d'aquesta malaltia a 15 països membres, per la qual cosa el sindicat ha demanat "no abaixar la guàrdia" i continuar treballant per mantenir les granges catalanes segures.