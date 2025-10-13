Unió de Pagesos alerta de més danys a oliveres i cítrics pel temporal a Tarragona

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Unió de Pagesos ha alertat de més danys a oliveres i cítrics a causa del temporal de diumenge, que va superar els 400 litres en 24 hores a zones de les Terres de l'Ebre (Tarragona), i ha demanat al Departament d'Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació la "reparació urgent" dels camins.
Ha advertit que el principal perjudici per a les oliveres serà "la gran humitat provocada per aquestes pluges, que s'afegeix a la ja acumulada per la pedra i les pluges intenses de les darreres setmanes", informa el sindicat en un comunicat aquest dilluns.
"El temporal d'ahir va perjudicar de manera molt important les infraestructures i els camins, motiu pel qual la pagesia no pot accedir a les finques per comprovar-ne els danys", ha afirmat Unió de Pagesos.