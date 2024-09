La Unió de Pagesos alerta que la campanya de fruita només permetrà cobrir costos de producció

Valora haver "aconseguit" ajuts de la Conselleria d'Agricultura

LLEIDA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Pagesos (UP) ha alertat aquest dissabte que la campanya de fruita només permetrà cobrir costos de producció com a conseqüència les calamarsades i la sequera, i valora haver "aconseguit" ajuts de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, durant el seu balanç sobre la collita de fruita dolça, informa aquest dissabte en un comunicat.

"Després de dos anys marcats per una greu sequera", el sindicat preveu que la campanya de fruita dolça d'aquest any només permetrà cobrir costos de producció, tant per les calamarsades, que van afectar molt la Plana de Lleida, com per la falta d'aigua que encara pateixen les zones dels pantans de Margalef, Riudecanyes i Guiamets al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre (Tarragona).

"El sindicat ha aconseguit que el Departament es comprometi a destinar 800 euros/hectàrea per als fruiters de les zones dels embassaments sense aigua per regar" i demana ampliar l'ajut per als regants de l'aqüífer Fluvià-Muga, atès que també han patit restriccions, en el marc d'un total de 70,8 milions pels danys de la sequera del 2024 en el conjunt del sector agrari.

PRODUCTORS DE PERA

Per als productors de pera "serà encara una campanya més negativa, com va advertir el sindicat a finals d'agost en un comunicat", ja que la sequera, les altes temperatures i els cops de calor el 2023 van incidir en la formació de les gemmes florals que s'havien de convertir en aquesta fruita.

"Aquest fet n'ha rebaixat els quilos a la meitat i les pèrdues són de 7.205 euros per hectàrea de mitjana; 56 milions a tota Catalunya" i a les comarques de Girona i en plena floració, en diversos dies successius d'abril van arribar a estar per sota dels 0ºC i el 24 d'abril a -4ºC, indiquen.

UP recorda que ha aconseguit el compromís del Departament d'Agricultura d'un ajut als productors de pera que permeti pal·liar aquests danys en floració i quallat, no coberts per l'assegurança, i amb pressupost 2025.

En fruita d'os, excepte en algunes zones concretes, "els arbres han tingut una bona floració", i en poma, s'espera que la collita sigui similar a la mitjana dels últims cinc anys.