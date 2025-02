Unió de Pagesos afirma que confia en el Govern, però "si cal" es mobilitzaran

LLEIDA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la nova Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha afirmat aquest diumenge que la seva organització dona un vot de confiança al Govern de la Generalitat, amb qui han tingut diverses reunions, i ha assegurat que les seves reivindicacions estan sobre la taula, però si en algun moment "cal una mobilització, també es farà, com sempre".

Ho ha dit en una roda de premsa durant el XIV Congrés Nacional d'Unió de Pagesos aquest diumenge, i ha posat en valor l'eix principal de la trobada, que demana una legislació a Catalunya per "protegir, millorar i desenvolupar l'agricultura i la ramaderia" a través de dos eixos: la disponibilitat d'aigua i l'accés a la terra.

Per fer possible que les empreses agràries i ramaderes siguin viables, ha dit, la ponència redactada que formarà part del pla de treball en els pròxims cinc anys del sindicat agrari demana que l'aigua "sigui una prioritat per a l'ús agrari i ramader i que es tracti de la mateixa manera que qualsevol altre sector econòmic".

En aquest sentit, Serrat ha destacat la necessitat d'una modernització dels regadius, per fer-los més competitius i poder "garantir la seguretat alimentària i la sobirania alimentària de Catalunya" i ha demanat que s'activin ajuts perquè els joves que volen dedicar-se a la pagesia puguin accedir a la terra.

A més, ha declarat que la pagesia existeix més enllà de les pandèmies i altres emergències: "Som el pal de paller del món rural i també som els gestors del territori".

LA NOVA COMISSIÓ PERMANENT

Durant el Congrés també s'ha elegit els nous membres de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos i Serrat ha destacat que es renova en edat, cares i també amb més dones, a més de tenir més representació de tots els territoris de Catalunya: "L'agricultura i la ramaderia de casa nostra són molt diverses".

Aquesta comissió elegirà el substitut de Joan Caball com a coordinador nacional de l'organització entre els seus membres, un cop el Consell Nacional aprovi la seva proposta de repartició de tasques.