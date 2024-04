Unió de Pagesos adverteix de la situació "crítica" dels cultius llenyosos

TARRAGONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicat agrari Unió de Pagesos ha advertit que els cultius llenyosos "ja estan en una situació crítica" per la sequera i ha reclamat a la Generalitat i al Govern central que impulsin mesures d'emergència per garantir el reg al Camp de Tarragona.

Respecte al conjunt de Catalunya, traslladarà una llista de mesures als partits polítics de cara a les eleccions del 12 de maig, els quals ha instat "no només a subscriure'l, si no a comprometre's a aplicar-lo des de l'acció política", informa en un comunicat d'aquest divendres.

Unió de Pagesos ha defensat que és "de vital importància" que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) agilitzi les sol·licituds de derivacions o captacions d'aigua subterrània per alimentar les seves explotacions i que no hagin de pagar la taxa dels tràmits.

En aquesta línia, ha demanat poder fer servir aigua de les depuradores de Reus i Santa Oliva (Tarragona) "tan aviat com sigui possible", per la qual cosa ha cridat a accelerar les obres, i també les dels projectes vigents a la comarca tarragonina del Priorat.

El sindicat ha instat els ajuntaments tarragonins a "abstenir-se" de recuperar pous d'aigua i, en canvi, els ha instat a sol·licitar més recursos del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).