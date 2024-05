Unió de Pagesos acusa la Generalitat d'"obviar" la cirera en els ajuts per la sequera

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El sindicat agrari Unió de Pagesos ha acusat el Govern de la Generalitat d'"obviar" el cultiu de cirera en els ajuts per la sequera, tant en els destinats a la retirada de fruita dolça de l'arbre com per deixar la cirera amb calibre no comercial a l'arbre.

També ha criticat que els ajuts a protectors d'arbres per evitar els danys dels conills "s'han establert sense tenir present que les noves plantacions tenen una densitat d'entre 3.000 i 6.000 arbres per hectàrea", i no d'entre 1.000 i 2.000, com diu que passava fa anys, en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha instat l'executiu català a que "esmeni de manera urgent aquestes deficiències" i també que doni resposta a les reivindicacions concretes dels agricultors de Riudecanyes, Guiamets, Margalef y la Palma d'Ebre (Tarragona), els qui, segons ha explicat Unió de Pagesos, no han pogut arrencar els arbres morts per la sequera en espera de conèixer els ajuts.