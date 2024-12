Unió de Pagesos aborda amb Sàmper les condicions de treball dels agricultors

LLEIDA 5 des. (EUROPA PRESS) -

El sindicat Unió de Pagesos s'ha reunit aquest dijous a Lleida amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, per "abordar propostes que millorin l'àmbit del treball en el sector agrícola".

En un comunicat, el sindicat ha explicat que la trobada ha servit per "posar sobre la taula mesurades per garantir una gestió eficient" de les campanyes agràries a Catalunya i donar continuïtat a aquestes iniciatives.

Ha reiterat que demana que les administracions treballin "de manera coordinada per establir mesures per garantir la disponibilitat de mà d'obra per al sector agrari", i ho ha exemplificat amb els permisos de treball per a migrants.