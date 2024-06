Unió de Pagesos abandona els grups de treball sobre la convivència "forçada" del bestiar amb la fauna salvatge

UP

Reclama l'actuació de la Conselleria d'Interior



BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) de Catalunya ha anunciat aquest dimarts que abandona qualsevol grup de treball i de diàleg amb l'administració per a la convivència "forçada" del bestiar amb les poblacions de fauna salvatge protegida (ossos i llops) a Catalunya, després de constatar, en les seves paraules, que les trobades no han donat cap fruit.

El sindicat ha informat que, a partir d'ara, només abordarà aquesta qüestió directament amb les conselleries responsables d'aquest assumpte, tot i que no descarta reincorporar-se als debats "en el moment que l'administració posi sobre la taula propostes reals que afrontin aquesta problemàtica d'una manera realista", informa en un comunicat.

"FUNCIÓ ESTÈTICA"

UP critica que els espais de debat i de participació "només han tingut una funció estètica i no han donat cap fruit real en benefici de les persones que es dediquen a l'agricultura i a la ramaderia".

També ha denunciat que el model actual de gestió de l'os i el llop a les muntanyes catalanes "només es basa en mesures pal·liatives i de compensació de danys, mentre que no contempla mesures eficaces per evitar que aquests possibles danys s'arribin a produir".

Així mateix ha exigit a la Conselleria d'Interior que s'impliqui en la gestió de la presència d'aquesta fauna protegida, ja que considera que la presència d'animals salvatges a les muntanyes catalanes "és un tema de seguretat ciutadana que afecta el global de la població" de Catalunya.