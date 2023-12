La Unió Europea acorda el repartiment de les quotes de pesca per al 2024

BRUSSEL·LES, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Els ministres de Pesca de la Unió Europea han assolit aquest dimarts un acord per al repartiment de la pesca a l'Atlàntic i al mar del Nord de cara al 2024 i també per al 2025 i 2026 en el cas d'algunes poblacions, a més de la proposta relativa a les possibilitats de pesca al Mediterrani i al mar Negre per al 2024.

En el cas d'Espanya, que aquesta vegada exerceix la presidència del Consell, les prioritats a l'Atlàntic són l'increment del lluç, el rap o el gall, a més del manteniment de les quotes de bacallà, llenguado i escamarlà.

Fonts del sector han assenyalat a Europa Press que el que ha complicat l'acord aquest dimarts al matí, després d'una nit de negociacions, han estat les reclamacions de França i Itàlia en relació amb l'esforç al Mediterrani, que Espanya també volia "esmorteir".

Mentre que la Comissió es mantenia "inflexible" en la proposta de reduir els dies de pesca en un 9,5%, tots dos països han mirat de mitigar la retallada amb un augment dels dies de compensació, que finalment s'ha fixat en un 5% si es compleixen dues de les condicions --selectivitat, portes voladores, tancament de zones-- i del 6% si es compleixen tres dels requisits.