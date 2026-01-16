Unió Empresarial Intersectorial (UEI) demana a Romero un "finançament just" i nous pressupostos

La consellera destaca el seu compromís amb la simplificació administrativa i l'eliminació de 19 taxes
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
El Cercle d'Empresaris de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha demanat aquest divendres a la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, "un finançament just per a Catalunya" i l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026.
Ho ha fet durant un esmorzar-col·loqui amb la consellera, en el qual s'han abordat temes d'actualitat econòmica rellevants per al teixit empresarial català, informa l'entitat en un comunicat.
Romero ha ha confiat que el nou model de finançament per a Catalunya, que suposaria una injecció addicional de 4.686 milions d'euros, permeti "avançar" en uns pressupostos per al 2026 que vol aprovar aquest primer trimestre.
"El Govern està treballant amb l'objectiu d'aprovar els pressupostos del 2026 durant aquest primer trimestre de l'any. No depèn només de nosaltres, sinó del suport d'altres forces polítiques", ha argumentat.
Sobre la "llei d'acompanyament" dels comptes, Romero ha destacat el compromís del Govern amb la simplificació administrativa i ha confirmat l'eliminació de 19 taxes per reduir la burocràcia: "Realment una taxa genera molta burocràcia i, al final, no incentiva gens", ha assegurat.
"HISTÒRIC DÈFICIT FISCAL"
Per la seva banda, el president de la UEI, Pep García, ha valorat positivament la possible arribada dels 4.686 milions, però ha alertat que aquesta quantia "no soluciona l'històric dèficit fiscal català", i també ha reclamat que els pressupostos no es prorroguin un any més i que el model nou asseguri el principi d'ordinalitat per garantir la competitivitat.
"És imprescindible que el país disposi de pressupostos aprovats aquest any; sense ells, es limiten les capacitats d'inversió i de gestió eficients dels recursos", ha advertit García, que també ha instat el Govern a que la pressió fiscal no "penalitzi" l'activitat econòmica davant altres territoris de l'estat.