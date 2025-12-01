Unicef participarà en el Festival de la Infància amb una sessió sobre els drets infantils

L'esdeveniment se celebra del 27 al 31 de desembre al recinte de Montjuïc
BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -
Unicef participarà en el Festival de la Infància, iniciativa impulsada per Fira de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona i amb la producció d'Evidente Events, amb una activitat per conscienciar sobre la protecció i la promoció dels drets dels més petits.
L'esdeveniment, que se celebrarà del 27 al 31 de desembre al recinte de Montjuïc de l'entitat firal, també inclou una sèrie d'iniciatives que se centren especialment en la promoció de la lectura, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dilluns.
L'experiència d'Unicef, que es desplegarà en una superfície d'uns 200 m2, consistirà en un inflable transparent de forma esfèrica on els nens i nenes hauran d'atrapar en una pluja de papers les referències als drets vinculats a la infància.
Un cop els hagin atrapat --en un temps limitat-- podran reflexionar sobre els drets esmentats en un taller.
Aquesta acció s'emmarca en "l'esperit solidari de l'edició", juntament amb altres propostes com la presència de la Fundació Vicenç Ferrer, que oferirà tallers de mandales solidaris, i la Juguetería Solidària, amb joguines cedides per Mattel, Cayro i WOW Generation by Kids Licensing que es donaran a famílies vulnerables.
UN FESTIVAL "PER A TOTA LA FAMÍLIA"
El Festival de la Infància reunirà aquest any una vintena d'activitats lúdiques, creatives i educatives per a infants de 0 a 12 anys, i ocuparà una superfície total 20.000 m2.
A més de les propostes vinculades a la solidaritat o la lectura, inclourà tallers científics i gastronòmics, activitats esportives i artístiques, una escola de circ, inflables, espectacles de màgia o un taller de ràdio, a càrrec de Ràdio Flaixbac.
També es farà una celebració anticipada de les campanades d'Any Nou el 31 de desembre a les 12 del migdia.
ENTRADES DISPONIBLES
Les entrades ja es poden adquirir en el web oficial del Festival, amb l'afegit també solidari de permetre finançar passis per a la infància vulnerable.
Els assistents hi podran accedir en dos torns, matí i tarda, i un any més, podran disposar d'una aplicació mòbil que inclou el mapa del Festival o informació en temps real sobre el temps d'espera per accedir a cada activitat.