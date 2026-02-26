Unicef Espanya demanarà en l'MWC que les tecnològiques protegeixin la infància en el disseny digital

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
Unicef Espanya demanarà a les empreses tecnològiques protegir la infància en el disseny digital durant el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, i reclamarà que els drets dels menors s'integrin en el desenvolupament de dispositius, productes i plataformes davant l'avenç de la intel·ligència artificial i l'impacte de l'entorn digital en el seu benestar.
L'organització ha assenyalat en un comunicat aquest dijous que el sector ha de reforçar la verificació d'edat, prioritzar la privadesa dels menors i augmentar la transparència sobre algorismes que condicionen la seva experiència digital.
Unicef compartirà en l'MWC els resultats de l'informe 'Infància, adolescència i benestar digital' en un fòrum de Red.es i en un panell amb Telefónica, on abordarà els desafiaments i oportunitats per avançar cap a un entorn digital més segur per a la infància.
L'estudi alerta que l'accés primerenc a dispositius i l'ús intensiu de xarxes socials exposa els menors a riscos com continguts inadequats, pèrdua de privadesa i contacte amb desconeguts, fet que també obre un espai perquè les empreses desenvolupin solucions tecnològiques segures i adaptades.
L'organització sosté que el sector pot accelerar l'agenda de drets de la infància impulsant un marc ètic específic i programes com Learning Passport, U-Report o Giga, i adverteix que "és crucial que les empreses identifiquin, previnguin i mitiguin l'impacte dels seus productes", segons ha afirmat la directora d'Influència, Programes i Aliances, Lara Contreras.