Unicaja guanya 451 milions d'euros fins al setembre, un 58% més

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El Grup Unicaja va registrar en els nou primers mesos del 2024 un benefici net de 451 milions d'euros, davant dels 285 milions assolits en el mateix període del 2023, la qual cosa suposa un increment del 58%, segons ha informat aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'entitat destaca que tots els marges del compte de resultats han presentat creixements "a doble dígit". En concret, el marge d'interessos va augmentar en termes interanuals un 19%, fins als 1.158 milions, amb major contribució tant del negoci minorista com del majorista. Malgrat la reducció en els tipus d'interès experimentada en el tercer trimestre, el marge d'interessos al setembre roman estable per sobre dels 380 milions d'euros. El marge de clients millora 14 punts bàsics en termes interanuals fins a situar-se en el 2,75%.

Per la seva banda, els ingressos nets per comissions van assolir els 381 milions d'euros. Van descendir un 4,9% interanual, principalment pels menors ingressos en cobraments i pagaments, derivats de la potenciació de la vinculació de clients als plans 'Zero Comissions', que inclouen millores amb l'exempció d'aquestes para particulars i professionals.