Unicaja guanya 148 milions fins al juny, un 13% menys que en el mateix període de l'any passat

Unicaja Banco va tancar el primer semestre de 2023 amb un benefici net atribuït de 148 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 13% respecte als guanys comptabilitzats en el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dijous l'entitat financera en publicar el seu compte de resultats per a la primer meitat de l'any.

El banc ha destacat que en cas de no haver hagut d'abonar l'impost a la banca, comptabilitzat en el primer trimestre, els seus beneficis haguessin estat de 212 milions d'euros, per la qual cosa s'hagués situat un 24,5% per damunt que entre gener i juny de 2022.

Els ingressos totals del banc (marge brut) van ser de 831 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 0,2% respecte a l'any anterior. Això s'explica per l'impacte de l'impost.